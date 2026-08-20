Persis Solo Masih Berbenah

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo belum mau berpuas diri dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027.

Laskar Sambernyawa masih akan menjalani dua hingga tiga pertandingan uji coba lagi sebelum kompetisi resmi bergulir.

Pelatih Persis Solo Ricky Nelson mengatakan tambahan laga uji coba dibutuhkan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih terlihat dalam permainan tim.

“Kami akan terus evaluasi dan mematangkan persiapan. Kami masih ada 2-3 uji coba lagi dan itu akan menjadi poin untuk kita bisa meningkatkan kekuatan tim,” kata Ricky dikutip dari laman resmi klub, Rabu (19/8).

Persis sebelumnya telah menjalani pertandingan uji coba menghadapi klub BRI Super League Java United di Stadion Kebogiro, Boyolali, Selasa (18/8).

Dalam pertandingan tersebut, Persis harus mengakui keunggulan Java United dengan skor tipis 0-1.

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Meski kalah, Ricky tetap mengapresiasi kerja keras dan kekompakan para pemainnya sepanjang pertandingan.

Menurut dia, laga tersebut memberikan sejumlah pelajaran penting bagi Persis sebelum memasuki kompetisi resmi.