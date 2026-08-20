JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Tijjani Reijnders Tinggalkan Manchester City, Gabung Al Qadsiah dengan Nilai Transfer Rp1,4 Triliun

Tijjani Reijnders Tinggalkan Manchester City, Gabung Al Qadsiah dengan Nilai Transfer Rp1,4 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 – 12:48 WIB
Tijjani Reijnders Tinggalkan Manchester City, Gabung Al Qadsiah dengan Nilai Transfer Rp1,4 Triliun - JPNN.com Jateng
Tijjani Reijnders resmi gabung klub Arab Saudi Al Qadsiah pada Rabu (19/8/2026). Instagram/fcqadsiah

jateng.jpnn.com - Gelandang timnas Belanda keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, resmi meninggalkan Manchester City dan melanjutkan karier bersama klub Arab Saudi, Al Qadsiah.

Manchester City mengonfirmasi kepindahan Reijnders melalui kanal resmi klub pada Rabu (19/8). Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan Al Qadsiah melalui transfer permanen setelah hanya satu musim membela The Citizens.

Al Qadsiah kemudian mengumumkan kedatangan Reijnders sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad mereka. Pemain keturunan Maluku tersebut akan melanjutkan kariernya di Liga Arab Saudi setelah sebelumnya bermain di Premier League.

Baca Juga:

Kepindahan ini menjadi salah satu transfer menarik pada bursa musim panas 2026. Reijnders dilaporkan ditebus Al Qadsiah dengan nilai sekitar 60 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun, dengan sejumlah laporan menyebut angka kesepakatan mencapai sekitar 61 juta euro.

Nilai tersebut membuat Manchester City mendapatkan kembali dana besar dari penjualan pemain yang mereka datangkan dari AC Milan pada musim panas 2025 dengan biaya sekitar 55 juta euro. Reijnders hanya menghabiskan sekitar satu tahun di Etihad Stadium.

Selama memperkuat Manchester City, Reijnders mencatatkan sekitar 50 penampilan dan menjadi bagian dari skuad yang meraih dua trofi pada musim 2025/2026.

Baca Juga:

Meski masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Manchester City, masa depannya berubah setelah klub melakukan perombakan skuad di bawah pelatih baru Enzo Maresca. Reijnders akhirnya memilih menerima tawaran dari Al Qadsiah.

Setelah kepindahannya dikonfirmasi, Reijnders menyampaikan apresiasi kepada Manchester City. Ia menyebut pengalaman menjadi bagian dari skuad yang meraih trofi bersama klub tersebut sebagai sesuatu yang akan selalu dikenangnya.

Tijjani Reijnders resmi meninggalkan Manchester City setelah satu musim dan bergabung dengan Al Qadsiah. Transfernya dilaporkan mencapai Rp1,4 triliun.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tijjani reijnders Manchester City al qadsiah liga arab saudi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU