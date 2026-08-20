Tijjani Reijnders Tinggalkan Manchester City, Gabung Al Qadsiah dengan Nilai Transfer Rp1,4 Triliun

jateng.jpnn.com - Gelandang timnas Belanda keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, resmi meninggalkan Manchester City dan melanjutkan karier bersama klub Arab Saudi, Al Qadsiah.

Manchester City mengonfirmasi kepindahan Reijnders melalui kanal resmi klub pada Rabu (19/8). Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan Al Qadsiah melalui transfer permanen setelah hanya satu musim membela The Citizens.

Al Qadsiah kemudian mengumumkan kedatangan Reijnders sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad mereka. Pemain keturunan Maluku tersebut akan melanjutkan kariernya di Liga Arab Saudi setelah sebelumnya bermain di Premier League.

Kepindahan ini menjadi salah satu transfer menarik pada bursa musim panas 2026. Reijnders dilaporkan ditebus Al Qadsiah dengan nilai sekitar 60 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun, dengan sejumlah laporan menyebut angka kesepakatan mencapai sekitar 61 juta euro.

Nilai tersebut membuat Manchester City mendapatkan kembali dana besar dari penjualan pemain yang mereka datangkan dari AC Milan pada musim panas 2025 dengan biaya sekitar 55 juta euro. Reijnders hanya menghabiskan sekitar satu tahun di Etihad Stadium.

Selama memperkuat Manchester City, Reijnders mencatatkan sekitar 50 penampilan dan menjadi bagian dari skuad yang meraih dua trofi pada musim 2025/2026.

Meski masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Manchester City, masa depannya berubah setelah klub melakukan perombakan skuad di bawah pelatih baru Enzo Maresca. Reijnders akhirnya memilih menerima tawaran dari Al Qadsiah.

Setelah kepindahannya dikonfirmasi, Reijnders menyampaikan apresiasi kepada Manchester City. Ia menyebut pengalaman menjadi bagian dari skuad yang meraih trofi bersama klub tersebut sebagai sesuatu yang akan selalu dikenangnya.