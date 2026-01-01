Anak John Herdman Jadi Rekrutan Terbaru Bali United, Pernah Tampil di MLS

jateng.jpnn.com, BALI - Bali United FC resmi mendatangkan gelandang asal Selandia Baru Jay Joshua Herdman yang merupakan putra pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Jay Herdman didatangkan Bali United dari klub Canadian Premier League (CPL) Cavalry FC.

Pemain kelahiran Invercargill, Selandia Baru, 14 Agustus 2004 itu akan menambah kekuatan lini serang Serdadu Tridatu. Jay merupakan pemain yang dapat beroperasi sebagai gelandang serang, penyerang tengah maupun sayap kiri.

Menariknya, kedatangan Jay ke Indonesia juga mempertemukannya dengan sepak bola yang memiliki hubungan langsung dengan sang ayah. John Herdman saat ini dipercaya menangani Timnas Indonesia.

Jay sendiri telah menjalani perjalanan panjang di sepak bola Amerika Utara. Dia mulai mengenal sepak bola sejak usia empat tahun bersama klub Selandia Baru, Hibiscus Coast.

Ketika berusia delapan tahun, Jay mengikuti keluarganya pindah ke Kanada seiring perjalanan karier kepelatihan John Herdman.

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Di Kanada, Jay kemudian bergabung dengan Surrey United SC sebelum masuk ke Vancouver Whitecaps Academy pada Agustus 2017.

Perkembangannya berlanjut hingga mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama Vancouver Whitecaps pada masa pramusim 2021 dan 2022.