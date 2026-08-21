Arsenal Vs Coventry Jadi Pembuka Liga Inggris 2026/2027, Ini Jadwal Lengkapnya

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Premier League atau Liga Inggris 2026/2027 segera bergulir. Pekan pertama kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris akan dibuka dengan duel antara juara bertahan Arsenal dan tim promosi Coventry City.

Mengutip laman resmi Premier League, Arsenal dijadwalkan menjamu Coventry City di Stadion Emirates, London, Sabtu (22/8) pukul 02.00 WIB.

Laga tersebut menjadi ujian pertama Arsenal dalam upaya mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu. Bermain di kandang sendiri, The Gunners tentu mengincar tiga poin untuk memulai musim dengan hasil positif.

Arsenal juga akan berusaha menunjukkan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan utama dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini.

Namun, Coventry City datang bukan sekadar sebagai pelengkap. Klub yang ditangani Frank Lampard tersebut berstatus juara Championship musim lalu dan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah penantian panjang.

Coventry tentu ingin memanfaatkan momentum promosi untuk membuat kejutan di pertandingan pertama mereka. Meski harus bermain di kandang Arsenal, tim tamu memiliki kesempatan untuk langsung mengukur kekuatan mereka menghadapi juara bertahan.

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Pertandingan lain yang menarik perhatian terjadi ketika tim promosi Hull City menjamu Manchester United di Stadion MKM, Kingston upon Hull, Sabtu (22/8) pukul 18.30 WIB.

Hull City akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Manchester United yang mengakhiri musim lalu di posisi ketiga. Tuan rumah tentu berharap bisa mengawali kembalinya mereka ke Premier League dengan hasil positif.