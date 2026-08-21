Manchester United Harus Serius Sejak Awal

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United akan mengawali perjalanan di Liga Inggris 2026/2027 dengan menghadapi tim promosi Hull City.

Namun, pelatih Michael Carrick menegaskan status lawan sebagai tim yang baru naik kasta bukan berarti laga tersebut akan berjalan mudah.

Carrick bahkan menilai jadwal menghadapi tim promosi pada dua pertandingan pertama tidak memberikan keuntungan bagi Manchester United. Selain Hull City, Setan Merah juga dijadwalkan menghadapi tim promosi lainnya, Ipswich Town, pada pekan kedua.

Manchester United akan bertandang ke markas Hull City di Stadion MKM, Sabtu (22/8) pukul 18.30 WIB. Setelah itu, mereka dijadwalkan menghadapi Ipswich Town pada Minggu (30/8).

Carrick mengingatkan bahwa pertandingan menghadapi tim yang baru promosi, terlebih di kandang lawan, memiliki tantangan tersendiri.

"Kalau melihat karakter Liga Inggris, tidak ada pertandingan pembuka yang bisa disebut mudah. Kami justru harus bersiap menghadapi pertandingan yang sulit," kata Carrick, dikutip dari laman resmi Manchester United, Jumat (21/8).

Menurut mantan gelandang Manchester United tersebut, tim promosi biasanya memiliki motivasi besar ketika menghadapi klub-klub papan atas. Situasi itu membuat Manchester United tidak boleh menganggap pertandingan sebagai kesempatan untuk meraih poin dengan mudah.

Carrick juga memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa ketika masih aktif sebagai pemain. Karena itu, dia memahami betul tekanan yang dapat muncul ketika sebuah tim besar bertemu tim promosi di awal musim.