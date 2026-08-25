Ricky Nelson Masih Cari Formula Terbaik Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo memetik kemenangan 3-0 atas Persekabpas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebogiro, Boyolali, Minggu (23/8) malam. Namun, bagi pelatih Ricky Nelson, kemenangan tersebut bukan menjadi akhir dari evaluasi.

Ricky justru masih memanfaatkan rangkaian uji coba untuk mencari sejumlah alternatif permainan Persis Solo sebelum menghadapi kompetisi Championship 2026/27.

Dalam pertandingan tersebut, Ricky melakukan perubahan skema dan komposisi pemain. Langkah itu dilakukan untuk menguji kesiapan tim menghadapi karakter lawan yang berbeda.

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"Kami sedang mencoba opsi yang berbeda melawan Persekabpas, berbeda juga melawan Java United. Hal ini dicoba karena kita harus mempunyai beberapa opsi yang lain karena kompetisi tiap lawan berbeda. Itu yang memang kita siapkan," kata Ricky, Selasa (25/8).

Menurut Ricky, permainan Persis belum berjalan maksimal pada babak pertama. Perubahan pemain pada paruh kedua kemudian membuat permainan Laskar Sambernyawa lebih berkembang.

"Pertandingan berjalan dengan baik walaupun belum maksimal di awal-awal. Di babak kedua, saya mencoba dengan melakukan pergantian dan permainan lebih baik," ujarnya.

Tiga gol Persis dalam pertandingan tersebut seluruhnya tercipta pada babak kedua. Saldi Amiruddin, Henry Doumbia, dan Terens Puhiri masing-masing mencatatkan namanya di papan skor.

Di balik hasil tersebut, Ricky masih memiliki pekerjaan rumah lain, yakni membangun chemistry antarpemain.