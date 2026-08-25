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PSIS Semarang Vs PSPS Pekanbaru jadi Laga Pembuka Liga 2 Indonesia

Selasa, 25 Agustus 2026 – 17:25 WIB
PSIS Semarang Vs PSPS Pekanbaru jadi Laga Pembuka Liga 2 Indonesia - JPNN.com Jateng
Logo Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. FOTO: PSIS.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kompetisi Championship 2026/2027 dipastikan bergulir mulai 11 September 2026.

Laga pembuka kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia itu akan mempertemukan PSIS Semarang dengan PSPS Pekanbaru di Semarang, Jawa Tengah.

Kepastian tersebut disampaikan Advisor I.League Budiman Dalimunte seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Liga Utama Indonesia (LIU) di Jakarta, Senin (24/8).

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"Di RUPS diminta persetujuan dari pemilik saham dan disetujui bahwa tanggal 11 September nanti jadi opening untuk Championship League di Semarang," kata Budiman.

Budiman menjelaskan pemilihan Semarang sebagai lokasi pertandingan pembuka mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kualitas stadion.

Menurut dia, pertandingan pembuka dipilih untuk digelar di stadion dengan kriteria premium yang dinilai memiliki fasilitas terbaik di antara stadion peserta Championship.

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Selain fasilitas, aspek komersial dan sejumlah faktor pendukung lainnya juga menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi laga pembuka.

Karena itu, para pemegang saham PT LIU menyepakati pertandingan PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru sebagai laga perdana Championship musim 2026/2027.

Kompetisi Championship 2026/2027 dipastikan bergulir mulai 11 September. Laga pembuka akan mempertemukan PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru.
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TAGS   psis semarang psps pekanbaru psis vs psps liga 2 indonesia championship

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