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JPNN.com Jateng Olahraga Java United Boyong 2 Pemain Brasil

Java United Boyong 2 Pemain Brasil

Rabu, 26 Agustus 2026 – 14:10 WIB
Java United Boyong 2 Pemain Brasil - JPNN.com Jateng
Logo Java United FC. Foto: Dokumentasi Java United FC

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Java United resmi menambah kekuatan skuadnya dengan mendatangkan dua pemain asing asal Brasil, Jonata Machado dan Kaio Nunes, untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Kedatangan kedua pemain tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi klub pada Selasa.

"Java United FC secara resmi mengumumkan perekrutan dua pemain asal Negeri Samba, Kaio Nunes dan Jonata Machado, untuk bersama mengarungi musim 2026/2027," tulis Java United dalam unggahannya, Rabu (26/8).

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Keduanya juga disebut telah mengikuti pemusatan latihan bersama Laskar Kepodang Emas sebagai persiapan menghadapi musim baru.

"Kaio dan Jonata telah menjalani pemusatan latihan bersama Laskar Kepodang Emas menjelang dimulainya kompetisi. Sugeng rawuh!" lanjut pernyataan klub.

Jonata Machado bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia.

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Pemain berusia 27 tahun tersebut berposisi sebagai gelandang dan sebelumnya memperkuat klub kasta kedua Liga Arab Saudi, Al Tai, pada musim 2025/2026.

Machado juga pernah merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia ketika membela PSBS Biak pada musim 2024/2025.

Java United resmi menambah kekuatan skuadnya dengan mendatangkan dua pemain asing asal Brasil.
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TAGS   java united pemain baru brasil super league liga 1 indonesia

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