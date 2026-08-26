Bruno Fernandes Sabet Pemain Terbaik PFA, Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Gelandang Manchester United Bruno Fernandes kembali mengoleksi penghargaan individu bergengsi.

Pemain asal Portugal itu dinobatkan sebagai pemain terbaik Professional Footballers' Association (PFA) atau PFA Player of the Year musim 2025/2026.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara PFA Awards yang berlangsung di Manchester Opera House, Manchester, Selasa waktu setempat.

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Dilansir dari unggahan akun X resmi PFA Bruno Fernandes terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak dari sesama pemain.

Penghargaan tersebut sekaligus membawa Bruno Fernandes mengikuti jejak legenda Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Bruno menjadi pemain Portugal kedua yang meraih penghargaan PFA Player of the Year.

Sebelumnya, Ronaldo dua kali mendapatkan penghargaan serupa ketika memperkuat Manchester United, yakni pada musim 2006/2007 dan 2007/2008.

Bagi Manchester United, keberhasilan Bruno juga mengakhiri penantian cukup panjang.