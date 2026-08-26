Carlos Baleba ke Manchester United, Ada Misi Besar Michael Carrick

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United mendapatkan tambahan kekuatan di sektor tengah setelah resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton & Hove Albion.

Gelandang timnas Kamerun tersebut menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama Setan Merah dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 70 juta poundsterling.

Kedatangan Baleba menjadi bagian dari upaya Manchester United memperkuat lini tengah sekaligus memberikan Michael Carrick lebih banyak pilihan dalam mengatur permainan.

Menariknya, Baleba merupakan salah satu pemain yang sebelumnya sangat diinginkan Ruben Amorim ketika masih menangani Manchester United.

Amorim memang dikenal memiliki kebutuhan besar terhadap gelandang dengan kemampuan bertahan dan mobilitas tinggi.

Kini, meski Amorim telah meninggalkan Old Trafford, gagasan tersebut tetap menjadi bagian dari pembangunan skuad Manchester United.

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Di tangan Carrick, kebutuhan terhadap gelandang berkualitas juga tidak kalah penting.

Sebagai mantan gelandang, Carrick memahami bahwa penguasaan lini tengah menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan pertandingan. Namun, pendekatan Carrick lebih fleksibel dibandingkan Amorim.