Daftar Skuad Persib Bandung untuk Musim Ini, Mampukah Juara Lagi?

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi memperkenalkan skuad dan jersey yang akan digunakan untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Launching berlangsung meriah di Bandung Arena, Selasa (25/8), dan dihadiri Bobotoh yang memadati lokasi.

Antusiasme suporter menjadi bagian penting dalam acara tersebut. Berbagai panggung hiburan turut memeriahkan peluncuran sebelum satu per satu pemain diperkenalkan di panggung utama.

Mulai dari pemain senior, talenta muda jebolan akademi, hingga para legiun asing diperkenalkan kepada publik.

Komposisi skuad Persib musim ini terbilang mewah dengan sejumlah pemain berpengalaman dan nama-nama yang memiliki rekam jejak di level internasional.

Kedalaman skuad tersebut menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menghadapi kompetisi yang panjang dengan jadwal padat.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar berharap komposisi pemain yang ada mampu membawa Persib kembali menjadi juara.

"Saya sangat bersyukur, Persib sudah menjadi juara liga sebanyak tiga kali secara beruntun. Kita semua berdoa, di tahun ini pun, bisa menjadi juara untuk keempat kalinya. Insyaallah bisa tercapai, mohon doa dari semua Bobotoh juga," kata Umuh.