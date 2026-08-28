Menjelang Persib Bandung Vs Manila Digger, Igor Tolic Mengakui Minim Informasi Lawan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memastikan diri siap tempur menghadapi Manila Digger pada play-off AFC Champions League (ACL) II di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Pelatih Persib Igor Tolic menyebut kondisi timnya cukup baik. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera juga mulai kembali mengikuti program latihan.

Meski demikian, Igor masih akan memantau kondisi para pemain hingga menjelang pertandingan untuk menentukan siapa saja yang benar-benar siap diturunkan.

“Kondisi tim oke. Beberapa pemain baru kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa yang siap untuk pertandingan nanti. Namun, semua orang bekerja keras, mengasah penyerangan, pertahanan, hingga set piece,” kata Igor dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (28/8).

Pelatih asal Kroasia itu menyebut persiapan menghadapi Manila Digger memiliki tantangan tersendiri.

Persib kesulitan mendapatkan rekaman pertandingan terbaru klub asal Filipina tersebut.

Manila Digger diketahui menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup sehingga tim pelatih Persib tidak memiliki banyak bahan untuk membedah kekuatan calon lawannya.

Meski begitu, Igor dan tim pelatih tidak tinggal diam. Mereka mencoba mengumpulkan informasi dari rekaman pertandingan Manila Digger pada musim sebelumnya, termasuk saat kedua tim pernah bertemu.