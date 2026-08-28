JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Menjelang Persib Bandung Vs Manila Digger, Igor Tolic Mengakui Minim Informasi Lawan

Menjelang Persib Bandung Vs Manila Digger, Igor Tolic Mengakui Minim Informasi Lawan

Jumat, 28 Agustus 2026 – 12:40 WIB
Menjelang Persib Bandung Vs Manila Digger, Igor Tolic Mengakui Minim Informasi Lawan - JPNN.com Jateng
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic (baju hitam) memberikan instruksi kepada Mariano Peralta. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memastikan diri siap tempur menghadapi Manila Digger pada play-off AFC Champions League (ACL) II di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Pelatih Persib Igor Tolic menyebut kondisi timnya cukup baik. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera juga mulai kembali mengikuti program latihan.

Meski demikian, Igor masih akan memantau kondisi para pemain hingga menjelang pertandingan untuk menentukan siapa saja yang benar-benar siap diturunkan.

Baca Juga:

“Kondisi tim oke. Beberapa pemain baru kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa yang siap untuk pertandingan nanti. Namun, semua orang bekerja keras, mengasah penyerangan, pertahanan, hingga set piece,” kata Igor dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (28/8).

Pelatih asal Kroasia itu menyebut persiapan menghadapi Manila Digger memiliki tantangan tersendiri.

Persib kesulitan mendapatkan rekaman pertandingan terbaru klub asal Filipina tersebut.

Baca Juga:

Manila Digger diketahui menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup sehingga tim pelatih Persib tidak memiliki banyak bahan untuk membedah kekuatan calon lawannya.

Meski begitu, Igor dan tim pelatih tidak tinggal diam. Mereka mencoba mengumpulkan informasi dari rekaman pertandingan Manila Digger pada musim sebelumnya, termasuk saat kedua tim pernah bertemu.

Persib Bandung siap tempur menghadapi Manila Digger di play-off ACL II. Igor Tolic mengakui minim data lawan, tetapi tetap membidik tiket fase grup.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung igor tolic persib vs manila digger persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU