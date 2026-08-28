Ini Hasil Drawing Liga Champions 2026/27: Tersaji Duel Panas

jateng.jpnn.com - Hasil undian fase Liga Champions 2026/27 menghadirkan sejumlah pertandingan besar sejak babak awal. Klub-klub elite Eropa langsung mendapatkan lawan berat dalam persaingan menuju babak 16 besar.

Drawing yang berlangsung di Grimaldi Forum, Monako, Kamis (27/8) malam WIB, mempertemukan 36 klub dalam satu klasemen fase liga. Setiap tim akan memainkan delapan pertandingan menghadapi delapan lawan berbeda.

Salah satu hasil undian yang paling menyita perhatian adalah pertemuan antara juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona, dan Manchester City.

PSG dijadwalkan menjamu Barcelona sebelum bertandang ke markas Manchester City. Sementara itu, Barcelona juga akan melawat ke markas PSG dan Manchester City.

Bukan hanya tiga klub tersebut yang mendapatkan lawan berat. Real Madrid harus menghadapi Arsenal, Inter Milan, dan AS Roma.

Arsenal juga akan bertemu Real Madrid dan Bayern Muenchen. Sementara Manchester United yang kembali tampil di Liga Champions harus menghadapi Bayern Muenchen, Atletico Madrid, AS Roma, dan RB Leipzig.

Persaingan fase liga musim ini menggunakan format yang berbeda dari sistem grup tradisional. Sebanyak 36 klub ditempatkan dalam satu klasemen dan masing-masing memainkan delapan pertandingan.

Delapan klub terbaik akan langsung melaju ke babak 16 besar. Tim yang finis di posisi 9 hingga 24 harus menjalani playoff untuk memperebutkan delapan tiket tersisa.