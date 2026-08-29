Manchester United Dapat Kabar Buruk

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United mendapat kabar kurang menggembirakan setelah rekrutan anyar Carlos Baleba mengalami masalah pada pergelangan kaki. Gelandang asal Kamerun itu diperkirakan harus absen selama dua hingga tiga pekan.

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengonfirmasi kondisi tersebut. Baleba pun terancam melewatkan sejumlah pertandingan awal bersama klub barunya.

“Dia mengalami sedikit masalah pada pergelangan kakinya. Jadi, dia mungkin sekitar dua minggu atau mungkin tiga minggu,” kata Carrick melalui situs resmi klub, Sabtu (29/8).

Baleba didatangkan Manchester United dari Brighton & Hove Albion dengan nilai transfer mencapai 70 juta pound sterling atau sekitar Rp1,6 triliun.

Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini tengah Setan Merah pada musim 2026/27. Namun, cedera membuat pemain berusia 22 tahun itu harus menunda debutnya, termasuk kemungkinan absen saat Manchester United menghadapi Ipswich Town.

Carrick mengatakan tim medis masih memantau perkembangan kondisi Baleba. Dia belum memastikan kapan sang pemain dapat kembali berlatih penuh maupun tampil dalam pertandingan.

“Kami lihat saja nanti. Kami sudah tahu itu sebelumnya. Itu bukan masalah besar. Akan sangat bagus bila dia bisa kembali,” ujar Carrick.

Meski harus menunggu debut Baleba, Carrick tetap menyambut positif kedatangan mantan pemain Brighton tersebut. Menurutnya, Baleba memiliki potensi besar dan bisa memberikan karakter berbeda di lini tengah Manchester United.