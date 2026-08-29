Persija Jakarta Memperkenalkan 29 Pemain, Sosok Ini Justru Hilang dari Skuad STY

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memperkenalkan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi kompetisi musim 2026/27.

Sebanyak 29 pemain diperkenalkan dalam acara launching tim yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/8).

Dari daftar tersebut, perhatian tertuju pada tidak adanya nama Van Basty Sousa. Gelandang asal Brasil itu sebelumnya masih menjadi tanda tanya setelah tidak terlihat dalam pemusatan latihan Persija.

Pelatih Persija Shin Tae-yong sebelumnya juga belum memberikan kepastian mengenai masa depan Sousa. Sehari sebelum launching, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut klub masih mempertimbangkan posisi sang pemain.

"Untuk Sousa, saat ini kami masih sangat mempertimbangkannya, begitulah gambarannya," kata Shin Tae-yong.

Tanpa Sousa, Persija untuk sementara memiliki delapan pemain asing dalam skuad musim ini.

Mereka ialah Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff, dan Kwon Chang Hoon.

Di sektor pemain lokal, Persija tetap mempertahankan sejumlah nama penting dari musim sebelumnya. Rizky Ridho, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, dan Witan Sulaeman masih menjadi bagian dari Macan Kemayoran.