Persis Solo Rekrut Dua Pemain Berpengalaman

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo terus berbenah menjelang kompetisi Championship 2026/27. Laskar Sambernyawa kembali menambah kekuatan dengan mendatangkan dua pemain berpengalaman, Wbeymar Angulo dan Irsyad Maulana.

Angulo direkrut untuk memperkuat lini tengah. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang bertahan itu sebelumnya memperkuat Malut United FC di BRI Super League.

Selama membela Laskar Kie Raha, pemain asal Armenia tersebut mencatatkan 64 penampilan.

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Sebelum berkarier di Indonesia, Angulo pernah memperkuat sejumlah klub Armenia, seperti FC Ararat-Armenia, Alashkert FC, dan FC Gandzasar Kapan.

Bersama Gandzasar Kapan, Angulo pernah meraih gelar Armenian Cup. Sementara ketika membela FC Ararat-Armenia, dia mengantarkan klub tersebut menjadi runner-up pada musim 2021/22.

Kedatangannya ke Persis tidak sekadar untuk menambah kedalaman skuad. Angulo membawa misi besar, yakni membantu klub asal Kota Solo tersebut kembali ke kompetisi kasta tertinggi.

"Saya sangat senang bisa berada di sini bersama tim ini. Mentalitas saya adalah membantu mereka promosi ke kasta tertinggi," kata Angulo dilansir dari ileague.id, Senin (31/8).

Menurut dia, promosi menjadi fokus utama selama memperkuat Persis. Angulo pun berjanji memberikan kemampuan terbaik bersama rekan-rekannya sepanjang musim.