Alasan Persib Bandung Meminjamkan Ramon Tanque ke Klub India

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengambil keputusan terkait masa depan striker asal Brasil Ramon "Tanque" De Andrade Souza. Pangeran Biru meminjamkan penyerang tersebut ke klub India, Chennaiyin FC, untuk menjalani kompetisi musim 2026/27.

Keputusan itu diambil setelah Persib mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan tim, regulasi kompetisi, hingga kesempatan Ramon untuk mendapatkan pengalaman baru dalam kariernya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan peminjaman tidak diambil secara sepihak.

Manajemen terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan tim pelatih dan Ramon sebelum kesepakatan tersebut dibuat.

"Keputusan peminjaman Ramon Tanque kami ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan tim, regulasi kompetisi, serta kepentingan pengembangan karier Ramon. Proses ini juga kami komunikasikan dan diskusikan bersama tim pelatih serta Ramon," kata Adhitia, Selasa (1/9).

Menurut Adhitia, kepindahan sementara tersebut diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

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Dari sisi Persib, komposisi skuad dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan kompetisi. Sementara bagi Ramon, bermain di liga berbeda membuka kesempatan untuk memperoleh pengalaman serta menit bermain.

"Kami berharap peminjaman ini menjadi solusi terbaik bagi Persib dan Ramon. Bermain di kompetisi yang berbeda akan menjadi pengalaman berharga bagi Ramon untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya," ujarnya.