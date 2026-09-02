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JPNN.com Jateng Olahraga Bertemu Erick Thohir untuk Kali Pertama setelah Dipecat, Shin Tae-yong Bilang Begini

Bertemu Erick Thohir untuk Kali Pertama setelah Dipecat, Shin Tae-yong Bilang Begini

Rabu, 02 September 2026 – 07:02 WIB
Bertemu Erick Thohir untuk Kali Pertama setelah Dipecat, Shin Tae-yong Bilang Begini - JPNN.com Jateng
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Mantan pelatih Timnas Indonesia yang kini menukangi Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) kembali bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Pertemuan tersebut terjadi dalam acara seremonial kick-off BRI Super League 2026/27 di Jakarta, Selasa.

Ini menjadi pertemuan pertama STY dan Erick setelah PSSI mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan itu pada 6 Januari 2025.

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Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Erick setelah pemecatan tersebut, STY memilih menjawab singkat.

"Enggak ada (hubungan) baik atau (hubungan) enggak baik, ini baru pertama kali bertemu juga setelah itu (dipecat)," kata STY kepada awak media.

STY mengaku tetap senang bisa kembali bertemu Erick. Dia juga menyebut banyak orang yang dikenalnya selama berkarier di Indonesia.

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"Senang bertemu kembali dan bertemu lagi senang dong pasti," ujar STY.

STY sebelumnya menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak awal 2020. Selama hampir lima tahun, dia menangani tim senior sekaligus beberapa kelompok umur, yakni U-19, U-20, dan U-23.

Shin Tae-yong kembali bertemu Erick Thohir setelah dipecat dari Timnas Indonesia. Pelatih Persija itu akhirnya mengungkap hubungan mereka saat ini.
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TAGS   shin tae yong erick thohir persija jakarta pssi

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