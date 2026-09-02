Persija Jakarta Vs Persib Bandung Dipastikan di SUGBK, Jadwal Tak Berubah

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus memastikan laga yang dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026 tersebut tidak mengalami perubahan lokasi maupun jadwal.

"(Persija vs Persib) di GBK. GBK sendiri juga sudah siap," kata Ferry saat ditemui dalam acara seremonial kick-off BRI Super League 2026/27 di Jakarta, Selasa (1/9).

Ferry mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait pertandingan tersebut. Menurut dia, kepolisian memahami bahwa duel Persija kontra Persib merupakan pertandingan besar yang akan mendapat perhatian luas dari publik sepak bola Indonesia.

"Ya tentunya dari kami liga berpatokan kepada jadwal yang sudah ada. Kami juga mempertanyakan dan menanyakan kepada pihak Mabes Polri untuk melihat di tanggal 12 ini apakah akan ada perubahan atau tidak," ujarnya.

Ferry menambahkan Persija juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelenggaraan pertandingan. Pihak GBK pun disebut telah siap menjadi lokasi pertandingan.

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"Pihak Mabes Polri sendiri juga menyatakan hal yang sama. Persija juga sudah beraudiensi kepada kepolisian lokal, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian juga di GBK. Sejauh ini masih sesuai dengan jadwal," kata Ferry.

Jika tidak ada perubahan, pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama Persija dan Persib di Jakarta dalam tujuh tahun terakhir.