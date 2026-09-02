Enzo Fernandez Pindah ke Manchester City, Siap Kejar Banyak Trofi

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026.

Pemain asal Argentina itu direkrut secara permanen dan langsung mendapat kontrak jangka panjang dari The Citizens.

Enzo Fernandez diikat Manchester City dengan kontrak berdurasi lima tahun atau hingga 30 Juni 2031.

Baca Juga: Manchester United Dapat Kabar Buruk

Enzo mengaku senang bisa bergabung dengan salah satu klub papan atas Inggris tersebut. Dia menyebut Manchester City merupakan klub yang memiliki ambisi besar untuk terus meraih trofi.

"Saya sangat bahagia bisa berada di sini dan siap menghadapi tantangan untuk membantu City terus memenangkan trofi. Itu adalah klub yang dibangun untuk meraih kesuksesan," ujar Enzo, Rabu (2/9).

Kehadiran Enzo juga mendapat sambutan positif dari Direktur Sepak Bola Manchester City Hugo Viana.

Menurut Viana, City selalu berupaya mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo merupakan salah satu pemain yang sesuai dengan kriteria tersebut.

"Dia piawai memainkan berbagai gaya sepak bola. Dia nyaman bermain dengan pola penguasaan bola dan juga mampu menjalankan serangan balik secara efektif," kata Viana.