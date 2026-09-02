Java United Tantang Garudayaksa di Stadion Jatidiri, Tiket Cuma Rp15 Ribu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Java United FC resmi membuka penjualan tiket laga perdana mereka di Super League 2026/27. Tim asal Jawa Tengah itu akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) pukul 15.30 WIB.

Menariknya, tiket pertandingan tersebut dibanderol dengan harga promo Rp15 ribu.

Dilansir dari laman I.League, penjualan tiket dibuka melalui laman resmi Java United. Pada tahap awal, tiket tersedia untuk tribun Barat Stadion Jatidiri dengan kuota sebanyak 2.000 lembar.

Manajer Java United FC Alan Haviludin mengatakan harga tiket promo tersebut diharapkan dapat mengajak masyarakat Jawa Tengah menyaksikan langsung pertandingan tim kebanggaan mereka.

"Melalui promo tiket ini kami berharap bisa memberikan hiburan dan ikut meramaikan iklim sepak bola di Jawa Tengah. Kami mengajak para penikmat sepak bola di Jawa Tengah untuk merayakan sepak bola bersama," kata Alan, Selasa (2/9).

Java United juga telah melakukan persiapan sejak Juli 2026 untuk menghadapi kompetisi musim ini.

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Menurut Alan, persiapan tersebut dilakukan untuk menyatukan visi permainan sekaligus membangun kekompakan tim yang mengalami sejumlah perubahan komposisi pemain.

"Kami percaya dengan rencana pelatih dan usaha para pemain selama masa persiapan. Semoga kami bisa mengawali musim dengan hasil positif melawan Garudayaksa," ujarnya.