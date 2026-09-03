Diincar Barcelona, Lautaro Martinez Tak Tergoda, Ogah Tinggalkan Inter Milan

jateng.jpnn.com, MILAN - Kapten Inter Milan Lautaro Martinez memastikan dirinya belum berniat meninggalkan klub meski namanya dikaitkan dengan Barcelona.

Ketertarikan klub raksasa Spanyol tersebut diakui membuat Lautaro merasa bangga. Namun, pemain asal Argentina itu menegaskan pilihannya tetap bertahan di Giuseppe Meazza.

"Kabar tentang Barcelona membuat saya bangga, tetapi saya ingin tetap di sini. Keinginan saya satu-satunya adalah bertahan di Inter," ujar Lautaro Martinez, Kamis (3/9).

Lautaro mengatakan dirinya memiliki hubungan yang kuat dengan Inter Milan. Bukan hanya dengan klub, tetapi juga dengan orang-orang yang berada di dalamnya serta para pendukung Nerazzurri.

"Saya mencintai klub ini, saya mencintai orang-orang di sini, saya mencintai para penggemar," katanya.

Keinginan Lautaro tersebut sejalan dengan sikap Inter Milan. Klub asal Italia itu sejak awal bursa transfer musim panas 2026 telah menegaskan tidak berniat melepas sang kapten.

Lautaro sendiri masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Inter. Dia menandatangani perpanjangan kontrak pada Agustus 2024 yang membuatnya terikat hingga 30 Juni 2029.

Sejak didatangkan dari Racing Club pada 2018, Lautaro berkembang menjadi salah satu pemain penting Inter. Dia telah mencatatkan 378 penampilan dengan torehan 175 gol.