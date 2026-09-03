Eks Bomber Persija Gustavo Almeida Gabung Java United, Targetnya Jelas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Java United FC menambah kekuatan di lini depan menjelang bergulirnya BRI Super League 2026/27. Penyerang asal Brasil Gustavo Almeida menjadi rekrutan terbaru Laskar Kepodang Emas.

Gustavo dikontrak selama satu musim. Pemain berusia 30 tahun itu diharapkan menjadi tambahan daya gedor Java United yang sebelumnya sudah memiliki David da Silva.

Pengalaman Gustavo di sepak bola Indonesia menjadi salah satu modal yang dibawanya ke Java United. Sebelum bergabung dengan klub asal Semarang tersebut, dia tiga musim memperkuat Persija Jakarta.

Bersama Macan Kemayoran, Gustavo mencatatkan 60 penampilan dengan koleksi 33 gol dan dua assist.

Pada musim terakhirnya di Persija, Gustavo tampil 20 kali dan mencetak 11 gol serta satu assist. Catatan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum memilih melanjutkan kiprah di Jawa bersama Java United.

"Saya melihat Java United sebagai tim yang memiliki potensi untuk bersaing di papan atas. Kami memiliki banyak pemain berkualitas dan berpengalaman," kata Gustavo, Kamis (3/9).

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Gustavo mengaku senang mendapat kesempatan bergabung dengan Java United. Dia bertekad memberikan kontribusi maksimal, terutama dalam urusan mencetak gol.

"Senang bisa bergabung ke dalam tim ini. Saya ingin memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol sebanyak mungkin, dan mempersembahkan kemenangan untuk Java United," ujarnya.