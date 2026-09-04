Persib Bandung Tak Bisa Main di Stadion Si Jalak Harupat, GBLA Jadi Pilihan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi venue laga perdana Super League 2026/2027 menghadapi PSM Makassar.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (6/9).

Keputusan menggunakan GBLA diambil setelah Persib tidak bisa kembali memakai Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Stadion tersebut mulai memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026.

Manajer Persib Umuh Muchtar mengatakan kondisi GBLA memang belum sepenuhnya ideal. Namun, stadion tersebut menjadi pilihan yang tersedia untuk menjamu PSM.

“Walaupun GBLA belum 100 persen, ya, tetapi karena di Si Jalak Harupat sudah tidak boleh dipakai, nanti kami main di GBLA,” kata Umuh di Bandung, Kamis.

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Meski harus bermain di stadion yang belum rampung dalam seluruh aspek, Umuh tidak ingin kondisi tersebut mengganggu target Persib.

Dia berharap pertandingan pembuka berjalan lancar dan skuad Maung Bandung mampu mengamankan tiga poin.