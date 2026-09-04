Kondisi Fisik Persis Solo Baru 80 Persen

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo masih punya waktu sekitar sepekan untuk mematangkan persiapan sebelum membuka perjalanan di kompetisi Championship 2026/27.

Selain membenahi aspek taktik dan teknik, kondisi fisik pemain menjadi perhatian serius tim kepelatihan. Skuad Laskar Sambernyawa dituntut berada dalam kebugaran optimal saat menghadapi Persela Lamongan pada pertandingan perdana pekan depan.

Pelatih Fisik Persis Solo Rodrigo Almeida menyebut kondisi fisik para pemain terus menunjukkan perkembangan positif selama menjalani rangkaian pramusim.

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Namun, Persis belum ingin memaksakan pemain berada pada kondisi puncak terlalu dini. Program latihan kini diarahkan untuk membangun kesiapan menghadapi pertandingan pertama sekaligus menjaga kebugaran skuad agar mampu bertahan sepanjang kompetisi.

“Kami menyiapkan tim untuk pertandingan pertama. Sekarang kami berada di tahap 80 persen karena kompetisinya masih panjang. Kami harus fokus pada pertandingan pertama dan terus menjalankan tugas kami selama kompetisi,” ujar Rodrigo seusai latihan di Lapangan Banyuanyar, Solo, Kamis (3/9).

Dengan waktu sekitar satu pekan menuju pertandingan perdana, tim kepelatihan mulai melakukan penyesuaian program latihan berdasarkan kondisi masing-masing pemain.

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Tidak semua pemain mendapatkan porsi latihan yang sama.

Mereka yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kondisi fisik akan mendapat tambahan latihan agar bisa mencapai level kebugaran yang diharapkan sebelum kompetisi dimulai.