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Taktik Sporadis Persib Bandung Berbuah 3 Poin

Senin, 07 September 2026 – 12:42 WIB
Taktik Sporadis Persib Bandung Berbuah 3 Poin - JPNN.com Jateng
Skuad Persib bersukacita merayakan gol. Foto: diambil dari ileague

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Juara bertahan Persib Bandung mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif.

Bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9), Maung Bandung berhasil menundukkan PSM Makassar dengan skor 3-1.

Namun, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah.

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Persib justru harus tertinggal lebih dahulu setelah Kodai Tanaka membobol gawang tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit.

Gol cepat tersebut membuat permainan Persib pada babak pertama tidak berkembang sesuai harapan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui anak asuhnya kesulitan membongkar pertahanan PSM yang tampil rapat dan disiplin.

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"Babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit," kata Tolic.

Menurut dia, Persib justru membuat situasi semakin sulit karena memberi kesempatan PSM membentuk pertahanan yang kompak sekaligus mengancam melalui serangan balik.

Persib Bandung sempat tertinggal 0-1 dari PSM Makassar. Igor Tolic mengubah strategi di babak kedua hingga Maung Bandung berbalik menang 3-1.
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TAGS   persib bandung persib psm makassar persib vs psm liga 1 indonesia

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