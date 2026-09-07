Pekan Perdana Super League: Arema FC Posisi Pertama, Persib Bandung Membuntuti
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Arema FC langsung menunjukkan taring pada pekan perdana BRI Super League 2026/2027.
Singo Edan bercokol di puncak klasemen sementara setelah menghajar Isenmulang FC dengan skor telak 4-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9).
Tambahan tiga poin membuat Arema FC menjadi pemuncak klasemen dengan selisih gol surplus empat.
Posisi kedua ditempati juara bertahan Persib Bandung.
Maung Bandung juga mengoleksi tiga poin setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9).
Namun, Persib harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kemenangan tersebut.
Skuad asuhan Igor Tolic sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Kodai Tanaka. Persib kemudian bangkit dan mencetak tiga gol melalui Patricio Matricardi, Balsa Sekulic, dan Uilliam Barros.
Persib pun mengakhiri pekan pertama dengan tiga poin dan selisih gol surplus dua.
Pekan Perdana Super League, Arema FC Langsung di Puncak
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