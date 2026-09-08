Kylian Mbappe Bidik Ballon d'Or, Catatan di Piala Dunia Jadi Modal

jateng.jpnn.com - Kylian Mbappe mulai membuka peluang untuk meraih Ballon d'Or pertamanya setelah tampil gemilang bersama Timnas Prancis pada Piala Dunia 2026.

Mbappe menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam turnamen yang berlangsung musim panas tahun ini.

Penyerang Real Madrid tersebut mencetak 10 gol sekaligus mengantongi Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026.

Catatan itu semakin memperkuat status Mbappe sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini.

Kapten Prancis tersebut juga mencatatkan sejarah dengan mengoleksi 22 gol sepanjang keikutsertaannya di putaran final Piala Dunia.

Jumlah tersebut membuat Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di putaran final Piala Dunia.

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Meski demikian, performa individu Mbappe belum cukup membawa Prancis menjadi juara. Les Bleus harus puas mengakhiri turnamen di posisi keempat.

Mbappe pun menyadari performanya membuat namanya kembali masuk dalam bursa kandidat peraih Ballon d'Or.