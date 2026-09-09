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Nominasi Kiper Terbaik Ballon d'Or, Ada Satu Nama yang Bikin Terkejut

Rabu, 09 September 2026 – 06:50 WIB
Nominasi Kiper Terbaik Ballon d'Or, Ada Satu Nama yang Bikin Terkejut - JPNN.com Jateng
Kiper Tanjung Verde Vozinha (1) menjadi salah satu penyebab mandulnya Spanyol pada pertemuan bilateral di Grup H Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jateng.jpnn.com - Nominasi kiper terbaik Ballon d'Or 2026 menghadirkan sejumlah nama besar, tetapi ada satu sosok yang cukup mengejutkan.

Dia adalah Vozinha, penjaga gawang Tanjung Verde yang tampil sensasional pada Piala Dunia 2026.

Vozinha sebelumnya memperkuat GD Chaves dan kini telah pindah ke Colo-Colo. Performa impresifnya bersama Tanjung Verde di Piala Dunia membuat namanya masuk dalam daftar nominasi.

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Selain Vozinha, sejumlah kiper elite juga masuk dalam persaingan.

Unai Simon menjadi salah satu kandidat kuat setelah membantu Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

Kiper Athletic Bilbao tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi dunia.

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Nama lain yang menarik perhatian ialah David Raya. Penjaga gawang Arsenal itu juga menikmati tahun yang luar biasa setelah membawa The Gunners menjuarai Liga Inggris sekaligus membantu Spanyol menjadi juara dunia.

Sementara itu, Matvey Safonov masuk nominasi setelah berperan dalam keberhasilan Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions 2025/2026. (antara/jpnn)

Vozinha menjadi kejutan dalam nominasi kiper terbaik Ballon d'Or 2026. Ia bersaing dengan Unai Simon, David Raya, Courtois, hingga Emi Martinez.
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TAGS   nominasi kiper terbaik vozinha kiper sepak bola

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