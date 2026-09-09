Persib Membedah Kakuatan Persija, Maung Bandung Mewaspadai Hal Ini

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mulai membedah kekuatan Persija Jakarta menjelang duel panas pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Persija datang dengan modal positif setelah mencuri kemenangan 1-0 di markas Borneo FC Samarinda pada pekan pertama.

Sementara itu, Persib juga mengawali kompetisi dengan hasil meyakinkan setelah menundukkan PSM Makassar 3-1.

Kedua tim kemudian akan bertemu dalam laga yang menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pada awal musim. Persija akan menjamu Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Pelatih Persib Igor Tolic mulai menganalisis permainan Persija, terutama kekuatan lini pertahanan yang kini berada di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.

Tolic menilai Persija menunjukkan perkembangan dibandingkan sebelumnya. Menurut dia, Macan Kemayoran kini tampil lebih stabil dan tidak mudah kehilangan organisasi ketika bertahan.

"Mereka terlihat lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Saya tidak melihat banyak hal yang tidak teratur di pertahanan mereka. Saya melihat sebuah tim terutama dalam bertahan yang sudah cukup stabil. Mereka tidak banyak kebobolan, dan itu sangat penting," kata Tolic.

Performa Persija memang mulai menunjukkan grafik positif setelah sebelumnya dikalahkan Persib pada semifinal Piala Presiden 2026.