Shin Tae-yong Bongkar Kekurangan Persija Menjelang Duel Lawan Persib

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta langsung mengalihkan fokus ke laga pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Persib Bandung sudah menanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyadari timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9).

Persija mulai menjalani persiapan di Persija Training Ground pada Selasa (8/9). Sesi pertama difokuskan untuk memulihkan kondisi fisik pemain setelah perjalanan panjang dari Samarinda menuju Jakarta.

Rombongan Persija harus menempuh perjalanan dalam tiga tahap. Mereka lebih dulu menggunakan bus dari Samarinda ke Balikpapan, kemudian terbang dari Balikpapan menuju Yogyakarta, sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke Jakarta.

Kondisi tersebut membuat pemulihan menjadi prioritas pada hari pertama latihan.

"Kami fokus mengatur kondisi fisik. Pastinya, kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk melawan Persib," kata Shin Tae-yong.

Bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, pertandingan melawan Persib memiliki arti penting. Selain berlangsung di kandang sendiri, laga ini menjadi kesempatan bagi Persija menunjukkan perkembangan setelah meraih kemenangan pada pekan perdana.

"Saya pun menganggap ini adalah pertandingan yang paling penting. Karena ini adalah pertandingan kandang kami, saya sangat berharap kami bisa menyajikan pertandingan yang benar-benar hebat melawan Persib," ujarnya.