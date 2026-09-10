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Lionel Messi Bakal Menguasai 100 Persen Saham CD Eldense, Ini Rencana Besarnya

Kamis, 10 September 2026 – 11:26 WIB
Lionel Messi Bakal Menguasai 100 Persen Saham CD Eldense, Ini Rencana Besarnya - JPNN.com Jateng
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: REUTERS/Brett Davis.

jateng.jpnn.com - Lionel Messi dikabarkan selangkah lagi menjadi pemilik baru klub Segunda Division Spanyol CD Eldense.

Laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano pada Rabu (9/9) menyebut Messi telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 100 persen saham klub tersebut.

Rencana itu disebut menjadi bagian dari persiapan Messi memasuki fase baru dalam kariernya setelah tidak lagi aktif sebagai pesepak bola profesional.

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Kesepakatan akuisisi dilakukan antara pihak Messi dengan grup investasi asal Kolombia yang saat ini menjadi pemilik mayoritas CD Eldense.

Meski kesepakatan telah tercapai, proses pengambilalihan klub masih harus melewati sejumlah tahapan administrasi.

Akuisisi tersebut kini menunggu proses uji tuntas atau due diligence serta persetujuan resmi dari Dewan Olahraga Spanyol (CSD).

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Jika seluruh proses berjalan lancar, CD Eldense akan menjadi klub kedua yang berada di bawah kepemilikan Messi.

Sebelumnya, megabintang asal Argentina itu telah berinvestasi di UE Cornellà, klub yang berkompetisi di level kelima sepak bola Spanyol.

Lionel Messi dikabarkan selangkah lagi menjadi pemilik baru klub Segunda Division Spanyol CD Eldense.
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TAGS   lionel messi CD Eldense saham sepak bola

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