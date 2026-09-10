Igor Tolic Ungkap Kondisi Fisik Pemain Persib Menjelang Lawan Persija

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Duel klasik tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan dirinya tidak ingin terlalu larut memikirkan kekuatan Persija. Fokus utama saat ini adalah memastikan kondisi pemainnya siap tampil dalam pertandingan.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, kondisi fisik pemain setelah menjalani masa pemulihan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan komposisi Persib.

“Saya rasa saya lebih fokus pada tim kami sendiri tentang siapa yang bakal sehat. Persija punya tim yang sangat bagus, tapi kita juga bagus. Peluangnya bakal 50-50,” ungkap Igor, Kamis (10/9).

Meski lebih menitikberatkan persiapan pada tim sendiri, Igor tetap memantau perkembangan Persija.

Dia menilai Macan Kemayoran menunjukkan perkembangan, terutama dari sisi pertahanan yang dinilai semakin stabil.

Bagi Igor, pertahanan yang solid dapat menjadi fondasi penting untuk meraih kemenangan dalam pertandingan.