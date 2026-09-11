Kendal Tornado FC Siap Tempur di Surabaya, Stefan Keltjes Bidik Tiga Poin

jateng.jpnn.com, KENDAL - Kendal Tornado FC membidik poin penuh saat menghadapi De Red FC pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion 10 November Surabaya, Sabtu (12/9).

Target tersebut menjadi bagian dari ambisi Kendal Tornado FC untuk promosi ke Liga 1 pada musim kompetisi 2026/2027.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes mengatakan timnya akan berusaha maksimal untuk membawa pulang tiga poin dari kandang lawan.

“Kami punya target musim ini bisa naik promosi, pasti besok kami berusaha berjuang untuk bisa ambil poin penuh di kandang lawan, tetapi pertandingan tidak akan mudah bagi kami,” kata Stefan saat konferensi pers prapertandingan secara daring di Surabaya, Jumat.

Stefan menyadari De Red FC bukan lawan yang mudah. Karena itu, dia telah memantau permainan calon lawannya melalui sejumlah pertandingan uji coba.

Selain melihat permainan tim, Stefan juga mempelajari karakteristik pemain yang direkrut De Red FC untuk menghadapi kompetisi musim ini.

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Dia juga mengaku sudah cukup mengenal karakter permainan pelatih De Red FC Aji Santoso. Hal tersebut membuatnya memiliki gambaran mengenai pendekatan yang kemungkinan diterapkan lawan.

Meski bermain sebagai tim tamu, Stefan memastikan para pemain Kendal Tornado FC tidak akan kehilangan kepercayaan diri.