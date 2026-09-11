FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Satu Grup dengan Malaysia
jateng.jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai akhir September hingga awal Oktober.
Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Pasukan John Herdman mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat (25/9). Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.
Tiga hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil di SUGBK. Kali ini, Malaysia menjadi lawan yang dihadapi pada Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.
Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada Kamis (1/10). Pertandingan tersebut juga dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.
Sementara itu, Grup B yang dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
Format FIFA ASEAN Cup 2026 menggunakan sistem setengah kompetisi. Setiap tim akan bertemu satu kali pada fase grup.
Juara Grup A dan Grup B kemudian berhak melaju ke partai final. Sementara itu, tim yang finis sebagai runner-up masing-masing grup akan bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.
Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Jakarta.
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