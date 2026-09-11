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FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Satu Grup dengan Malaysia

Jumat, 11 September 2026 – 15:50 WIB
FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Satu Grup dengan Malaysia - JPNN.com Jateng
John Herdman memimpin latihan Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda

jateng.jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai akhir September hingga awal Oktober.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pasukan John Herdman mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat (25/9). Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.

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Tiga hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil di SUGBK. Kali ini, Malaysia menjadi lawan yang dihadapi pada Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.

Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada Kamis (1/10). Pertandingan tersebut juga dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.

Sementara itu, Grup B yang dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

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Format FIFA ASEAN Cup 2026 menggunakan sistem setengah kompetisi. Setiap tim akan bertemu satu kali pada fase grup.

Juara Grup A dan Grup B kemudian berhak melaju ke partai final. Sementara itu, tim yang finis sebagai runner-up masing-masing grup akan bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Jakarta.
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TAGS   Timnas Indonesia fifa asean cup 2026 malaysia indonesia

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