FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Satu Grup dengan Malaysia

jateng.jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai akhir September hingga awal Oktober.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pasukan John Herdman mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat (25/9). Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.

Tiga hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil di SUGBK. Kali ini, Malaysia menjadi lawan yang dihadapi pada Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.

Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada Kamis (1/10). Pertandingan tersebut juga dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.

Sementara itu, Grup B yang dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

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Format FIFA ASEAN Cup 2026 menggunakan sistem setengah kompetisi. Setiap tim akan bertemu satu kali pada fase grup.

Juara Grup A dan Grup B kemudian berhak melaju ke partai final. Sementara itu, tim yang finis sebagai runner-up masing-masing grup akan bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.