Manchester United Kalah dari Man City, Michael Carrick Bicara Misi Kebangkitan

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United harus menerima kekalahan dalam Derby Manchester setelah takluk 0-1 dari Manchester City pada pekan keempat Liga Inggris 2026/27.

Bermain di Old Trafford, Minggu (13/9) waktu setempat, Manchester United sebenarnya mampu memberikan perlawanan sebelum akhirnya gol Erling Haaland pada menit ke-60 menjadi pembeda.

Hasil tersebut membuat Michael Carrick meminta anak asuhnya tidak terlalu lama larut dalam kekecewaan.

Pelatih Manchester United itu menegaskan satu kekalahan tidak akan menentukan perjalanan timnya sepanjang musim.

Menurutnya, kompetisi masih panjang dan The Red Devils memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

“Hal ini tidak akan mengubah jalannya musim. Ini berdampak besar pada pertandingan hari ini, dan itu adalah pertandingan yang sangat penting, jadi masih ada perjalanan panjang musim ini,” kata Carrick seperti dikutip dari laman resmi klub, Senin (14/9).

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Carrick menilai Manchester United sebenarnya menunjukkan sejumlah perkembangan positif saat menghadapi rival sekotanya tersebut.

Dia melihat permainan timnya mulai lebih menyatu dan mampu menciptakan ancaman bagi pertahanan Manchester City.