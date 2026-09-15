Tampil di ACL 2, Persib Bandung Kenalkan Jersei Anyar Bertema 'Edankeun di Asia'

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi memperkenalkan jersei khusus yang akan digunakan dalam perjalanan mereka di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Seragam berwarna biru dan putih tersebut diperkenalkan menjelang pertandingan perdana Persib di Grup E melawan Seoul FC di Stadion Seoul World Cup, Korea Selatan, Rabu (16/9).

Jersei anyar itu tidak hanya menjadi perlengkapan pertandingan. Persib menyematkan sejumlah elemen yang merepresentasikan identitas klub sekaligus asal-usul mereka dari Bandung.

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Mengusung semangat 'Edankeun di Asia', koleksi khusus kompetisi Asia tersebut memadukan desain modern dengan sentuhan identitas lokal.

Sebagai wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia, Persib ingin menjadikan perjalanan mereka di ACL 2 sebagai kesempatan untuk membawa nama Bandung sekaligus sepak bola Indonesia ke level kontinental.

Salah satu detail yang ditampilkan adalah lambang bendera Merah Putih pada bagian tengkuk jersei. Emblem Persib juga dibuat dengan tekstur timbul tiga dimensi yang memberikan karakter berbeda pada seragam tersebut.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan tampil di kompetisi Asia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi klub.

“Bermain di Asia adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Persib berangkat dari Bandung, tetapi ketika berada di panggung Asia, kami membawa harapan yang lebih luas,” kata Adhitia.