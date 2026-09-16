Manchester United Vs Brighton, Michael Carrick Pastikan Tiga Pemain Absen

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United dipastikan belum bisa menurunkan sejumlah pemain saat menghadapi Brighton pada putaran ketiga Piala Liga Inggris 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis (17/9).

Pelatih Manchester United Michael Carrick memastikan Amad Diallo masih harus menepi karena belum pulih sepenuhnya.

“Amad tidak terlalu dekat, dalam hitungan hari, Anda tahu,” kata Carrick, Rabu (16/9).

Selain Amad, dua pemain lain juga belum tersedia untuk pertandingan melawan Brighton, yakni bek Matthijs de Ligt dan gelandang Carlos Baleba.

Carrick mengatakan kondisi De Ligt terus mengalami perkembangan. Namun, dia belum berani memastikan kapan pemain tersebut dapat kembali memperkuat Manchester United.

“Mengingat jangka waktu dan situasi yang ada, saya tidak ingin mematok jadwal yang terlalu pasti,” ujar pelatih asal Inggris tersebut.

Sementara itu, Baleba disebut makin mendekati kondisi siap bermain. Namun, pertandingan melawan Brighton datang terlalu cepat bagi sang gelandang.