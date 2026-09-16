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Ini Alasan Persijap Kembali Tunjuk Mario Lemos jadi Pelatih

Rabu, 16 September 2026 – 19:20 WIB
Ini Alasan Persijap Kembali Tunjuk Mario Lemos jadi Pelatih - JPNN.com Jateng
Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara melakukan perubahan di jajaran kepelatihan setelah menjalani dua pertandingan awal BRI Super League 2026/2027.

Mario Lemos kembali dipercaya sebagai pelatih kepala Persijap Jepara untuk mengarungi sisa kompetisi musim ini. Sementara itu, Juan Cortes yang sebelumnya menangani tim bergeser ke posisi direktur teknik.

Perubahan tersebut diumumkan Persijap melalui unggahan resmi Instagram klub, Rabu (16/9).

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"Ini bukan memulai kembali, melainkan kelanjutan dari rencana jangka panjang. Peran berbeda. Satu visi. Perjalanan ini terus berlanjut," tulis Persijap dalam unggahannya.

Penunjukan Mario Lemos sebagai pelatih kepala sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pelatih tersebut sempat diumumkan untuk menempati posisi tersebut pada awal musim 2026/2027.

Namun, menjelang kompetisi bergulir, Persijap kemudian menunjuk Juan Cortes sebagai pelatih kepala. Mario Lemos selanjutnya mengisi posisi direktur teknik.

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Perubahan kembali dilakukan setelah Persijap mengawali kompetisi dengan hasil kurang maksimal.

Dalam dua pertandingan bersama Juan Cortes, Persijap harus menelan dua kekalahan.

Persijap Jepara kembali menunjuk Mario Lemos sebagai pelatih kepala setelah Juan Cortes digeser menjadi direktur teknik. Debut Lemos menghadapi Persib Bandung.
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TAGS   persijap jepara persijap mario lemos bri super league liga 1 indonesia super league

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