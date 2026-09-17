JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persipura Bidik Poin Penuh Saat Menjamu Kendal Tornado FC

Persipura Bidik Poin Penuh Saat Menjamu Kendal Tornado FC

Kamis, 17 September 2026 – 14:35 WIB
Persipura Bidik Poin Penuh Saat Menjamu Kendal Tornado FC - JPNN.com Jateng
Persipura Jayapura membidik kemenangan saat menjamu Kendal Tornado FC pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Delta Sidoarjo. Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, SIDOARJO - Persipura Jayapura mengusung misi bangkit pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Mutiara Hitam membidik kemenangan ketika menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (18/9).

Target tersebut dipasang setelah Persipura mengawali kompetisi dengan hasil kurang maksimal.

Ruben Sanadi dan kolega harus mengakui keunggulan PS Barito Putera pada pertandingan perdana. Persipura kalah tipis 2-3 dalam laga yang berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9).

Baca Juga:

Hasil tersebut membuat Persipura bertekad tidak kembali kehilangan poin. Apalagi, pada pertandingan kali ini mereka berstatus sebagai tuan rumah.

Pelatih Persipura Jayapura Andri Ramawi mengatakan timnya telah melakukan evaluasi terhadap penampilan pada laga pertama.

Menurut dia, hasil evaluasi tersebut menjadi bekal penting untuk mempersiapkan tim menghadapi Kendal Tornado FC.

Baca Juga:

"Saya harap pada laga kedua bisa mendapatkan poin penuh dan bisa lebih baik lagi daripada lawan Barito Putera," kata Andri Ramawi.

Andri menyadari pertandingan melawan Kendal Tornado FC tetap tidak akan mudah. Karena itu, persiapan terus digenjot agar para pemain berada dalam kondisi siap dan mampu menjalankan instruksi dengan baik.

Persipura Jayapura membidik kemenangan saat menjamu Kendal Tornado FC pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Delta Sidoarjo.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persipura jayapura persipura kendal tornado fc persipura vs kendal tornado pegadaian championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU