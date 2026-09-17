Persipura Bidik Poin Penuh Saat Menjamu Kendal Tornado FC

jateng.jpnn.com, SIDOARJO - Persipura Jayapura mengusung misi bangkit pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Mutiara Hitam membidik kemenangan ketika menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (18/9).

Target tersebut dipasang setelah Persipura mengawali kompetisi dengan hasil kurang maksimal.

Ruben Sanadi dan kolega harus mengakui keunggulan PS Barito Putera pada pertandingan perdana. Persipura kalah tipis 2-3 dalam laga yang berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9).

Hasil tersebut membuat Persipura bertekad tidak kembali kehilangan poin. Apalagi, pada pertandingan kali ini mereka berstatus sebagai tuan rumah.

Pelatih Persipura Jayapura Andri Ramawi mengatakan timnya telah melakukan evaluasi terhadap penampilan pada laga pertama.

Menurut dia, hasil evaluasi tersebut menjadi bekal penting untuk mempersiapkan tim menghadapi Kendal Tornado FC.

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"Saya harap pada laga kedua bisa mendapatkan poin penuh dan bisa lebih baik lagi daripada lawan Barito Putera," kata Andri Ramawi.

Andri menyadari pertandingan melawan Kendal Tornado FC tetap tidak akan mudah. Karena itu, persiapan terus digenjot agar para pemain berada dalam kondisi siap dan mampu menjalankan instruksi dengan baik.