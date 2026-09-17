Manchester United Tersingkir dari Carabao Cup, Carrick Kecewa, Siap Bertanggung Jawab

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Michael Carrick mengakui Manchester United tampil mengecewakan saat menghadapi Brighton & Hove Albion pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/2027, Kamis (17/9).

Manchester United sempat memulai pertandingan dengan meyakinkan di Old Trafford. Shea Lacey membuka keunggulan The Reds sebelum Mason Mount menggandakan skor hanya dua menit kemudian.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan.

Brighton perlahan mengambil alih permainan dan membalikkan keadaan. Charalampos Kostoulas memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum.

Pascal Gross kemudian menyamakan skor setelah pertandingan memasuki satu jam permainan. Maxim De Cuyper melengkapi kebangkitan Brighton lewat gol berikutnya yang memastikan kemenangan tim tamu.

Carrick mengakui hasil tersebut sulit diterima, terutama karena Manchester United sempat berada dalam posisi unggul.

"Kami harus jujur dan mengatakan itu. Kami seharusnya tidak mengakhiri pertandingan dengan cara seperti itu mengingat posisi kami," kata Carrick.

Pelatih Manchester United tersebut juga memahami kekecewaan yang dirasakan para pendukung setelah timnya gagal mempertahankan keunggulan.