Ini 23 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menentukan 23 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen kawasan Asia Tenggara tersebut akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.

Herdman masih mengandalkan sejumlah pemain yang selama ini menjadi bagian dari skuad Garuda.

Namun, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes tidak masuk dalam daftar setelah mengalami cedera saat memperkuat Sassuolo di Liga Italia.

Komposisi skuad yang dipanggil John Herdman terdiri atas tiga penjaga gawang, sembilan pemain belakang, tujuh gelandang, dan empat penyerang.

Di posisi kiper, nama Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata kembali mendapat kepercayaan.

Sementara itu, sektor pertahanan diisi Elkan Baggott, Dion Markx, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri, Dony Tri Pamungkas, dan Dean James.

Untuk lini tengah, Herdman membawa Egy Maulana Vikri, Joey Pelupessy, Jordi Amat, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rayhan Hannan, serta Thom Haye.