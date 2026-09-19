Persib Hadapi Persijap, Beckham Putra Soroti Kelelahan Seusai Lawatan ke Korea Selatan

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persib Bandung belum bisa sepenuhnya beristirahat setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan mobilitas tinggi pada awal musim 2026/27.

Maung Bandung akan kembali menjalani laga tandang saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9).

Pertandingan tersebut menjadi lawatan ketiga Persib secara beruntun. Sebelumnya, tim asuhan Bojan Hodak bertandang ke Jakarta untuk menghadapi Persija, kemudian melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan guna menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Pemain Persib Beckham Putra mengakui rangkaian perjalanan tersebut cukup menguras tenaga. Apalagi, Persib harus langsung menuju Jawa Tengah setelah menjalani pertandingan di Seoul.

“Menurut saya kondisi alhamdulillah bagus. Kemarin kami tahu lawan tim berat juga, Persija dan Seoul. Terutama Seoul, kami harus menempuh perjalanan yang panjang dan langsung ke Semarang. Pastinya tidak mudah,” kata Beckham.

Menurut dia, waktu istirahat menjadi kebutuhan penting bagi pemain sebelum kembali bertanding menghadapi Persijap.

Beckham berharap dirinya dan rekan-rekannya bisa segera memulihkan kondisi fisik sehingga mampu tampil maksimal di Stadion Gelora Bumi Kartini.

“Kami perjalanan hampir seharian kemarin dan semoga kami bisa bermain maksimal lawan Persijap nanti,” ujarnya.