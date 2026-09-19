JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Hadapi Persijap, Beckham Putra Soroti Kelelahan Seusai Lawatan ke Korea Selatan

Persib Hadapi Persijap, Beckham Putra Soroti Kelelahan Seusai Lawatan ke Korea Selatan

Sabtu, 19 September 2026 – 12:20 WIB
Persib Hadapi Persijap, Beckham Putra Soroti Kelelahan Seusai Lawatan ke Korea Selatan - JPNN.com Jateng
Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra. Ilustrasi Foto: Persib

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persib Bandung belum bisa sepenuhnya beristirahat setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan mobilitas tinggi pada awal musim 2026/27.

Maung Bandung akan kembali menjalani laga tandang saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9).

Pertandingan tersebut menjadi lawatan ketiga Persib secara beruntun. Sebelumnya, tim asuhan Bojan Hodak bertandang ke Jakarta untuk menghadapi Persija, kemudian melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan guna menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Baca Juga:

Pemain Persib Beckham Putra mengakui rangkaian perjalanan tersebut cukup menguras tenaga. Apalagi, Persib harus langsung menuju Jawa Tengah setelah menjalani pertandingan di Seoul.

“Menurut saya kondisi alhamdulillah bagus. Kemarin kami tahu lawan tim berat juga, Persija dan Seoul. Terutama Seoul, kami harus menempuh perjalanan yang panjang dan langsung ke Semarang. Pastinya tidak mudah,” kata Beckham.

Menurut dia, waktu istirahat menjadi kebutuhan penting bagi pemain sebelum kembali bertanding menghadapi Persijap.

Baca Juga:

Beckham berharap dirinya dan rekan-rekannya bisa segera memulihkan kondisi fisik sehingga mampu tampil maksimal di Stadion Gelora Bumi Kartini.

“Kami perjalanan hampir seharian kemarin dan semoga kami bisa bermain maksimal lawan Persijap nanti,” ujarnya.

Persib Bandung belum bisa sepenuhnya beristirahat setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan mobilitas tinggi pada awal musim 2026/27.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persijap jepara persijap vs persib liga 1 indonesia super league beckham putra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU