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Mario Lemos Kecewa Persijap Jepara Kembali Kehilangan Poin

Senin, 21 September 2026 – 15:02 WIB
Mario Lemos Kecewa Persijap Jepara Kembali Kehilangan Poin - JPNN.com Jateng
Persijap Jepara kembali gagal meraih kemenangan di awal kompetisi BRI Super League 2026/27. Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara kembali gagal meraih kemenangan di awal kompetisi BRI Super League 2026/27.

Menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam, Laskar Kalinyamat harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.

Hasil tersebut membuat Persijap belum mampu mendapatkan poin dari tiga pertandingan yang telah dijalani. Sebelumnya, tim asal Jepara itu kalah 0-2 dari Madura United FC dan takluk 0-1 ketika bertandang menghadapi Borneo FC Samarinda.

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Persijap sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup baik. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tuan rumah mampu membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Pirulo pada menit ke-13.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Persib berhasil menyamakan kedudukan melalui Thom Haye pada menit ke-21 sebelum Uilliam Barros membawa Maung Bandung berbalik unggul pada menit ke-54.

Pertandingan melawan Persib sekaligus menjadi debut Mario Lemos sebagai pelatih kepala Persijap setelah menggantikan Juan Cortes.

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Mario menilai pertandingan berjalan cukup berimbang karena kedua tim sama-sama berusaha tampil menyerang dan mengejar kemenangan. Hanya saja, kesalahan yang dilakukan pemain Persijap harus dibayar mahal.

"Kedua tim sebenarnya tampil sama bagusnya di pertandingan ini. Sama-sama menyerang. Sama-sama ingin menang. Namun, kami melakukan kesalahan yang berakibat gol untuk Persib," kata Mario Lemos.

Persijap Jepara kembali gagal meraih kemenangan di awal kompetisi BRI Super League 2026/27.
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TAGS   persijap jepara persib bandung super league liga 1 indonesia persijap vs persib

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