Persis Solo Pesta 7 Gol, Ricky Nelson Belum Puas, Masih Ada PR

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo meraih kemenangan perdana di Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Manahan, Minggu (20/9) malam, Laskar Sambernyawa tampil dominan dan menghajar PSBS Biak dengan skor telak 7-0.

Henry Doumbia menjadi bintang kemenangan Persis dengan memborong empat gol. Pemain tersebut masing-masing mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-11, 38, 57, dan 90+2.

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Sementara tiga gol lainnya dicetak Theodore Leeming pada menit ke-12 serta Oliver Leeming yang dua kali menjebol gawang PSBS Biak pada menit ke-62 dan 72.

Kemenangan besar ini menjadi respons Persis setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan pembuka. Pada laga perdana, tim besutan Ricky Nelson tersebut harus mengakui keunggulan Persela dengan skor 0-2 di Lamongan.

Pelatih Persis Solo Ricky Nelson bersyukur timnya mampu mengamankan tiga poin sekaligus memberikan kemenangan bagi suporter di Stadion Manahan.

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Dia mengapresiasi permainan para pemain yang mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Menurut Ricky, kemenangan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menjalani persaingan Pegadaian Championship musim ini.

Hasil tersebut juga menjadi modal Persis untuk mengejar target kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super League.