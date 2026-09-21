Man United Terpuruk di Awal Musim, Gary Neville Desak Michael Carrick Berbenah

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United gagal meraih kemenangan di Premier League 2026/27 setelah ditahan imbang Fulham dengan skor 1-1 di Craven Cottage.

Hasil tersebut membuat Setan Merah baru mengoleksi lima poin dari lima pertandingan liga. Situasi itu mendapat sorotan tajam dari legenda Manchester United yang kini menjadi analis Sky Sports, Gary Neville.

Neville menilai penampilan Manchester United, khususnya pada awal babak kedua, sangat mengecewakan. Dia bahkan menyebut periode 15 menit pertama setelah jeda sebagai salah satu penampilan terburuk yang pernah dilihatnya dari tim tersebut.

"Michael harus berhenti membela mereka. Saya mengerti mengapa dia membela mereka, dia loyal, dia ingin para pemainnya bekerja untuknya, dan jelas masih ada jalan panjang di musim ini," kata Neville seperti dikutip Sky Sports, Senin (21/9).

Kritik Neville terutama diarahkan pada permainan Manchester United ketika tidak menguasai bola. Menurut dia, para pemain terlihat minim pergerakan dan tidak cukup agresif dalam memberikan tekanan kepada Fulham.

"Saya belum pernah melihat tim United berjalan lesu seperti itu. Tidak ada kewaspadaan, tidak ada semangat. Anda harus selalu siaga," ujarnya.

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Fulham sendiri sempat lebih dulu unggul melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez. Manchester United baru mampu menyamakan kedudukan menjelang pertandingan berakhir melalui Matheus Cunha.

Neville menilai hasil tersebut tidak menutupi persoalan permainan Manchester United yang menurutnya masih memiliki masalah dalam struktur bertahan.