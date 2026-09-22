FIFA ASEAN Cup 2026: Skuad Timnas Indonesia Berubah, 2 Pemain Ini Dicoret

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komposisi Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 mengalami perubahan menjelang pertandingan perdana.

Pelatih kepala John Herdman memastikan Dony Tri Pamungkas dan Yakob Sayuri tidak dapat bergabung dalam skuad Garuda. Sebagai gantinya, Herdman memanggil Shayne Pattynama dan Rizky Eka Pratama.

Kedua pemain pengganti tersebut sudah mengikuti latihan bersama tim di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (22/9).

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Dony harus kembali ke klubnya, Persija Jakarta, untuk menjalani proses pemulihan cedera. Keputusan itu diambil setelah kondisi kebugaran sang pemain kembali diperiksa oleh tim.

"Dony Tri, jelas dia telah kembali ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami rasa opsi terbaik baginya adalah kembali ke Persija untuk memulihkan permainannya," kata Herdman seusai memimpin latihan.

Sementara itu, Yakob tidak bisa bergabung karena sedang mengalami sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Herdman menyampaikan harapan agar pemain asal Maluku Utara tersebut segera pulih. Absennya Yakob kemudian membuat tim pelatih memasukkan Rizky Eka ke dalam daftar pemain.

Shayne Pattynama juga mendapat panggilan untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Dony.