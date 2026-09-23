JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga John Herdman Optimistis Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, tetapi...

John Herdman Optimistis Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, tetapi...

Rabu, 23 September 2026 – 15:00 WIB
John Herdman Optimistis Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, tetapi... - JPNN.com Jateng
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memasang target tinggi di FIFA ASEAN Cup 2026. Dia optimistis skuad Garuda mampu mengangkat trofi turnamen yang digelar di Indonesia tersebut.

Herdman menyebut keyakinan itu muncul dari kualitas pemain yang dimiliki Timnas Indonesia.

“Saya rasa kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami,” kata Herdman saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sementara itu, Grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Pertandingan grup tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Dua tim yang menjadi juara grup akan bertemu pada partai final yang dijadwalkan berlangsung di SUGBK, 5 Oktober 2026. Adapun runner-up Grup A dan Grup B akan bertanding memperebutkan posisi ketiga di stadion yang sama.

Baca Juga:

Herdman menegaskan Timnas Indonesia tidak ingin terlalu sibuk memikirkan kekuatan lawan. Menurut dia, fokus utama skuad Garuda adalah menjaga standar permainan mereka sendiri di setiap pertandingan.

“Kami percaya jika kami fokus pada diri kami sendiri dan fokus membuktikan bahwa kami benar, alih-alih sibuk membuktikan orang lain salah, kami dapat menuntaskan tugas itu dengan baik, karena talentanya ada,” ujar pelatih asal Inggris tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis skuad Garuda mampu menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 meski mengakui persaingan di Asia Tenggara sangat ketat.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   john herdman Timnas Indonesia fifa asean cup 2026 juara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU