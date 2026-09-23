John Herdman Optimistis Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, tetapi...

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memasang target tinggi di FIFA ASEAN Cup 2026. Dia optimistis skuad Garuda mampu mengangkat trofi turnamen yang digelar di Indonesia tersebut.

Herdman menyebut keyakinan itu muncul dari kualitas pemain yang dimiliki Timnas Indonesia.

“Saya rasa kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami,” kata Herdman saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa.

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sementara itu, Grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Pertandingan grup tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Dua tim yang menjadi juara grup akan bertemu pada partai final yang dijadwalkan berlangsung di SUGBK, 5 Oktober 2026. Adapun runner-up Grup A dan Grup B akan bertanding memperebutkan posisi ketiga di stadion yang sama.

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Herdman menegaskan Timnas Indonesia tidak ingin terlalu sibuk memikirkan kekuatan lawan. Menurut dia, fokus utama skuad Garuda adalah menjaga standar permainan mereka sendiri di setiap pertandingan.

“Kami percaya jika kami fokus pada diri kami sendiri dan fokus membuktikan bahwa kami benar, alih-alih sibuk membuktikan orang lain salah, kami dapat menuntaskan tugas itu dengan baik, karena talentanya ada,” ujar pelatih asal Inggris tersebut.