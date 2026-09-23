Marselino Ferdinan Pulang, Memilih Persija, Ada Misi Mengembalikan Performa

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta membuat kejutan di bursa transfer BRI Super League 2026/27. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marselino Ferdinan untuk memperkuat lini tengah.

Kedatangan pemain 22 tahun itu sekaligus membuka kembali cerita lama bersama Shin Tae-yong. Marselino pernah menjadi bagian penting skuad Timnas Indonesia ketika pelatih asal Korea Selatan tersebut masih menangani Garuda.

Namun, Marselino kini memiliki misi berbeda. Dia ingin mengembalikan kebugaran sekaligus performanya setelah menjalani perjalanan karier di Eropa.

“Yang pasti sekarang saya melihat tim yang benar-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya. Saat kondisi seperti ini fokus saya mengembalikan performa dan fitness saya,” kata Marselino dalam keterangan resmi, Rabu (23/9).

Menurut Marselino, Persija menjadi pilihan yang tepat untuk melanjutkan kariernya.

“Persija lah tim yang terbaik untuk saya ke depannya. Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan berharap kami bisa juara bersama di tahun ini,” ujarnya.

Marselino juga melihat komposisi Persija saat ini cukup menjanjikan. Karena itu, dia optimistis target meraih gelar bersama Macan Kemayoran bisa diwujudkan.

“Dengan komposisi pemain dan pelatih sekarang, kami optimistis bisa meraihnya,” imbuh pemain Timnas Indonesia tersebut.