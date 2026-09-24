Cristiano Ronaldo Belum Mau Berhenti, Dua Target Besar Menanti

jateng.jpnn.com, PORTUGAL - Cristiano Ronaldo belum selesai. Di usia yang sudah tidak muda lagi, megabintang Portugal itu masih mengejar dua target besar, yakni mencetak 1.000 gol sepanjang karier dan kembali membawa negaranya menjuarai UEFA Nations League.

Ronaldo saat ini telah mengoleksi 979 gol dalam karier profesionalnya. Rinciannya, 833 gol dicetak bersama klub dan 146 gol lahir ketika membela Timnas Portugal.

Artinya, pemain berusia 40 tahun itu hanya membutuhkan 21 gol lagi untuk mencapai angka 1.000.

“Tujuannya adalah mencapai 1.000 gol dan tim nasional berusaha memenangkan Nations League ini,” ujar Ronaldo, Rabu (23/9).

Ronaldo bahkan membayangkan betapa spesialnya jika gol ke-1.000 lahir ketika dirinya mengenakan seragam Portugal.

Menurut dia, momen tersebut bakal menjadi salah satu bagian paling indah dalam perjalanan kariernya.

“Bila mencetak gol ke-1.000 untuk tim nasional, itu akan menjadi puncak dari sesuatu, sebuah cerita yang indah. Itu bukan berarti akhir dari semuanya, tetapi akan menjadi sebuah cerita yang indah,” katanya.

Meski demikian, Ronaldo memastikan dirinya tidak menjadikan angka 1.000 sebagai sebuah obsesi.